Rendez-vous maritime « Naviguer sur un bateau du Xe siècle, le Brioc » Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Rendez-vous maritime « Naviguer sur un bateau du Xe siècle, le Brioc » Brest, 19 janvier 2023, Brest . Rendez-vous maritime « Naviguer sur un bateau du Xe siècle, le Brioc » 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

2023-01-19 18:30:00 – 2023-01-19 20:00:00 Brest

Finistère Dans le cadre des Rendez-vous maritimes 2023, une conférence intitulée « Naviguer sur un bateau du Xe siècle, le Brioc » se tient le jeudi 19 janvier de 18h30 à 20h dans l’Auditorium de la Médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins. Gratuit. +33 2 98 00 87 50 http://biblio.brest.fr/ Brest

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère Ville Brest lieuville Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Rendez-vous maritime « Naviguer sur un bateau du Xe siècle, le Brioc » Brest 2023-01-19 was last modified: by Rendez-vous maritime « Naviguer sur un bateau du Xe siècle, le Brioc » Brest Brest 19 janvier 2023 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère