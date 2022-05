Rendez-vous maritime – Le Phare de Cordouan

Rendez-vous maritime – Le Phare de Cordouan, 9 juin 2022, . Rendez-vous maritime – Le Phare de Cordouan

2022-06-09 18:30:00 – 2022-06-09 20:00:00 Le 24 Juillet 2021, le Phare de Cordouan était inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une belle récompense pour cet outil précieux de signalisation maritime qui éclaire depuis 4 siècles l’embouchure de la Gironde. Encore aujourd’hui, il continue de nous surprendre en étant l’unique exemple français d’un phare habité toute l’année. Avec Solange Majoureau de la DIRM Sud-Atlantique, propriétaire du phare, Florie Alard de la DRAC Nouvelle Aquitaine et Melissa Dallon du SMIDDEST, gestionnaire du phare. Le 24 Juillet 2021, le Phare de Cordouan était inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une belle récompense pour cet outil précieux de signalisation maritime qui éclaire depuis 4 siècles l’embouchure de la Gironde. Encore aujourd’hui, il continue de nous surprendre en étant l’unique exemple français d’un phare habité toute l’année. Avec Solange Majoureau de la DIRM Sud-Atlantique, propriétaire du phare, Florie Alard de la DRAC Nouvelle Aquitaine et Melissa Dallon du SMIDDEST, gestionnaire du phare. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville