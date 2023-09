Balade Patrimoine Rendez-vous Maison de La Tour Jenzat, 23 septembre 2023, Jenzat.

Jenzat,Allier

Balade découverte et commentée le long de la rivière Sioule à Jenzat. Visite de l’atelier de lave émaillée, repas campagnard facultatif après la promenade..

2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. .

Rendez-vous Maison de La Tour Rue de l’église

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided discovery walk along the Sioule river in Jenzat. Visit to the enamelled lava workshop, optional country-style meal after the walk.

Paseo guiado de descubrimiento a lo largo del río Sioule en Jenzat. Visita al taller de lava esmaltada, comida campestre opcional después del paseo.

Entdeckungsspaziergang mit Führung entlang des Flusses Sioule in Jenzat. Besuch der Werkstatt für emaillierte Lava, fakultatives Landessen nach dem Spaziergang.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme Val de Sioule