Rendez vous Livre d’Aure et du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan, 18 août 2021, Saint-Lary-Soulan. Rendez vous Livre d’Aure et du Sobrarbe 2021-08-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-18 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Salle événementielle de la Maison du Patrimoine

Libre participation Conférence audiovisuelle « Les origines du Pyrénéisme ».

Présentée par Gérard Raynaud, Président des Amis du Musée Pyrénéen de Lourdes Salle événementielle de la Maison du Patrimoine

