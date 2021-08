Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Rendez vous Livre d’Aure et du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Rendez vous Livre d'Aure et du Sobrarbe 2021-08-10 20:30:00 Salle des Conférences SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Salle des conférences de la Mairie

Libre participation Projection du film « Pyrénéisme d’Hier et d’Aujourd’hui » réalisé par Laurence Fleury.

Avec la participation de Jean et Pierre Ravier, Patrice de Bellefon, Louis Audoubert, Laurent Lafforgue, Pascal Ravier, Ekaitz Maiz, Claude Dendaletche, Gérard Raynaud, Jean Marc Biolley, Mariano de Gracia. +33 5 62 40 87 86 Salle des conférences de la Mairie

