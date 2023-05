Rendez-vous littérature avec Sigolène Vinson Librairie Delamain, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons l’occasion de recevoir l’autrice Sigolène Vinson à l’occasion de la publication de son roman « La Palourde » aux éditions Le Tripode.

Par une nuit de canicule, une femme se réveille. Elle a trouvé refuge depuis des mois dans un village niché entre une falaise d’ocre et un étang oublié. La vie y est extraordinaire, mais aussi au bord du désastre, tout ça à cause d’une centrale hydroélectrique qui déverse par-là ses eaux douces et froides…

Sigolène Vinson est l’autrice de romans inclassables, sensibles. Aux éditions Le Tripode, elle a déjà publié « Le Caillou« , l’histoire d’une femme qui, à cause d’un chagrin d’amour, choisit de devenir un caillou.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain

