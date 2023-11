Rendez-vous littérature avec Manon Fargetton Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rendez-vous littérature avec Manon Fargetton Librairie de Paris Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Manon Fargetton à l’occasion de la parution de son roman » Le cycle des secrets, tome 1 : Les marches des géants » aux éditions Gallimard Jeunesse. Au programme : discussion, signature Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre Venez découvrir Le Cycle des secrets, tome 1 : Les marches des géants publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. À PROPOS “Tout le monde a un secret. Certains sont juste plus puissants que d’autres…” Au cœur de la cité en guerre d’Aletheia, la jeune Lora, membre du clan des marins, est isolée et tente de trouver sa place. Un soir, Equinoxe, redoutable et ambitieuse magicienne, entre en contact avec elle pour lui révéler un secret… Castes, amours impossibles, illusions, alliances et transgressions au cœur d’un univers sombre et fascinant ! “Les Marches des géants” est le premier volume de la nouvelle saga de romantasy “Le cycle des secrets” de Manon Fargetton. Librairie de Paris 7-11 place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145041/manon-fargetton-en-rencontre-dedicace/ https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145041/manon-fargetton-en-rencontre-dedicace/

©ChloeVollmer-Lo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie de Paris Adresse 7-11 place de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie de Paris Paris latitude longitude 48.883826019654,2.32701002728521

