Le mardi 26 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Étienne Klein à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Panorama » qui paraît aux éditions Gallimard.

Nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Klein à l'occasion de la parution de son nouveau roman « Panorama » qui paraît aux éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir Panorama publié aux Éditions Gallimard. Une société peut-elle éradiquer le crime ? L'histoire se déroule en 2049, la France a basculé dans l'ère de la transparence, un monde pacifié où le mal n'a plus sa place. Dans ce monde où l'on croyait avoir banni le crime, une famille entière disparaît. Hélène, la narratrice, commissaire de police, va découvrir une vérité terrifiante… À travers l'écriture d'une utopie impossible, Lilia Hassaine mène une réflexion portée sur les questions de liberté individuelle, de surveillance généralisée et de violence psychologique. Lilia Hassaine est journaliste. Ses livres publiés aux éditions Gallimard dont été récompensés par plusieurs prix. Librairie de Paris 7 place de Clichy 75017 Paris

