Rendez-vous Littérature avec Isabelle Augereau à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Isabelle Augereau à l’occasion de la parution de son premier roman “J’écrirai le printemps” aux Éditions Christophe Chomant.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir “J’écrirai le printemps” aux Éditions Christophe Chomant.

Dans ce premier roman, Isabelle Augereau propose une fine exploration du couple à travers une architecture précise et atypique. Un texte d’une grande sobriété tant par ses silences que sa poésie envoûtante, son style épuré, l’élégance des regards que l’auteure pose sur ses personnages.

Isabelle Augereau a travaillé pendant six ans dans la production et l’édition musicale en tant que cheffe de projets internationale. Elle vit aujourd’hui à Paris et se consacre à l’écriture depuis une dizaine d’années. Elle a publié deux ouvrages chez Christophe Chomant Éditeur. J’écrirai le printemps est son premier roman.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda-154014/litterature-didier-blonde/ https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

