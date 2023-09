Rendez-vous littérature avec Dominique Barbéris Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rendez-vous littérature avec Dominique Barbéris Librairie Compagnie Paris, 26 septembre 2023, Paris. Le mardi 26 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Dominique Barbéris à l’occasion de la parution de son roman « Une façon d’aimer » qui paraît aux éditions Gallimard. Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir Une façon d’aimer publié aux Éditions Gallimard. Entre la France et le Cameroun des années 50, l’histoire d’une femme discrète dont la vie est traversée d’un bref coup de folie, d’une romance secrète. Dominique Barbéris est romancière, auteure d’études littéraires et enseignante, spécialiste en stylistique. Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda

