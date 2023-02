Rendez-vous littérature avec David Labreure et Charles Ficat Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le jeudi 16 février 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

C’est avec joie que nous recevons David Labreure en présence de Charles Ficat pour la parution de son livre “Céline, le médecin écrivain” aux éditions Bartillat. Au programme : présentation, échanges et signature. Fort d’une connaissance en histoire sociale, médicale et littéraire, David Labreure s’est attaché à retraverser la vie et l’œuvre de Céline sous cet angle original. C’est ce continuel dialogue à trois voix entre l’homme, le médecin et l’écrivain qui est au cœur de cet essai biographique. David Labreure a consacré sa thèse à l’hygiénisme chez Céline. Directeur du musée et du centre d’archives « La Maison d’Auguste Comte », il est aussi président de la Fédération nationale des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires. Découvrir le livre ICI Librairie Gallimard 15 Boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda-132240/david-labreure-et-charles-ficat-racontent-celine-le-medecin/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.librairie-gallimard.com/agenda-132240/david-labreure-et-charles-ficat-racontent-celine-le-medecin/

