Paris Rendez-vous littérature avec Clément Rossi Librairie de Paris Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Clément Rossi à l’occasion de la parution de son roman « La Voix d’homme » aux Éditions Gallimard. Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre Venez découvrir La Voix d’homme publié aux Éditions Gallimard. À PROPOS Une plongée fascinante dans la communauté des hommes « involontairement célibataires ». Naissance d’un incel : comment un garçon souffrant de bégaiement et en proie à l’exclusion sociale est récupéré par des coachs en séduction. Un roman d’apprentissage, où l’obsession sexuelle adolescente et la quête de la virilité conduisent à la haine misogyne. Son premier roman, La Dissonante, a reçu le prix Françoise Sagan 2020. Librairie de Paris 7-11 place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145043/litterature-clement-rossi/ https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145043/litterature-clement-rossi/

