Nous sommes ravis d’accueillir Camille de Toledo pour la parution de son livre « Une histoire du vertige » publié aux Éditions Verdier. Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre et gratuite. Une histoire du vertige, à sa façon unique, est un livre d’aventure. Il s’ouvre sur la cavale de Don Quichotte : cet être envouté par la fiction, et qui nous ressemble tant. Fresque du temps présent, de nos vertiges face à la crise écologique et aux épreuves de la guerre, le livre s’adresse à un lecteur imaginaire : un ami, un frère ou une sœur, un compagnon. Camille de Toledo est écrivain, docteur en littérature comparée, et enseigne la création littéraire à l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruxelles) et à l’université d’Aix-Marseille. En 2008, il fonde la Société européenne des auteurs pour promouvoir « la traduction comme langue ». Venez découvrir Une histoire du vertige publié aux Éditions Verdier. Librairie Compagnie 58 Rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-130501/litterature-camille-de-toledo/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-130501/litterature-camille-de-toledo/

