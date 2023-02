Rendez-vous littérature avec Bernhard Schlink Librairie Le Divan, 15 février 2023, Paris.

Le mercredi 15 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Nous sommes ravis d’accueillir Bernhard Schlink à l’occasion de la parution de son nouveau roman “La Petite-fille” aux éditions Gallimard du Monde entier. Au programme : présentation, échanges et signature.

Une rencontre contrariée entre un grand-père et sa petite-fille nous entraîne dans un voyage à travers les territoires et l’histoire allemande. Plus de vingt-cinq ans après Le liseur, Bernhard Schlink nous offre de nouveau un grand roman sur l’Allemagne qui sonde la place du passé dans le présent, et nous interroge sur ce qui peut unir ou séparer les êtres. Une lecture qui résonnera avec force en France.

Bernhard Schlink, né en 1944 près de Bielefeld, est juriste. Il est l’auteur de nouvelles et de romans traduits dans le monde entier, et du succès international Le liseur (1996), adapté au cinéma par Stephen Daldry. Toute son œuvre est publiée aux Éditions Gallimard, notamment Amours en fuite (2001), La femme sur l’escalier (2016) et Olga (2019).

Découvrir le livre ICI

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://www.librairie-ledivan.com/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/ librairie-ledivan.com/agenda-132157/litterature-bernhard-schlink/

Francesca Mantovani