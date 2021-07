Limay Médiathèque municipale Limay, Yvelines Rendez-vous littéraires Médiathèque municipale Limay Catégories d’évènement: Limay

Yvelines

Rendez-vous littéraires Médiathèque municipale, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Limay. Rendez-vous littéraires

du vendredi 9 juillet au vendredi 23 juillet à Médiathèque municipale

Rendez-vous littéraire : un moment de réunion et de discussion autour de la collection. Vendredi 9 juillet : les ponts dans la littérature, passages, en propre et en figuré, lecture d’extraits et présentation de la collection, quizz sur les ponts dans l’art, dans la littérature… Vendredi 23 juillet : « La science-fiction, un pont vers l’avenir ? » présentation des coups de cœur du secteur, présentation d’ouvrages méconnus, discussion informelle avec les usagers sur leur pratique de la lecture et leurs ouvrages favoris.

gratuit, public adulte, sur inscription

Rendez-vous littéraire autour de la collection, sur le thème des Ponts, passages vers….. Médiathèque municipale 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Limay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T10:30:00 2021-07-09T11:15:00;2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Limay, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Ville Limay lieuville Médiathèque municipale Limay