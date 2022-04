Rendez-vous littéraire Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Rendez-vous littéraire Médiathèque Anna-Marly, 14 mai 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Rendez-vous littéraire

Médiathèque Anna-Marly, le samedi 14 mai à 10:30 Entrée libre et gratuite

Une présentation d’essais, de romans, de bandes-dessinées ainsi que des lectures musicales en lien avec l’Europe sera proposée. Avec Gisèle Guillaume et Marie-Aline Maison. Médiathèque Anna-Marly 61 rue Charles Beauhaire Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Médiathèque Anna-Marly Adresse 61 rue Charles Beauhaire Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/

Rendez-vous littéraire Médiathèque Anna-Marly 2022-05-14 was last modified: by Rendez-vous littéraire Médiathèque Anna-Marly Médiathèque Anna-Marly 14 mai 2022 Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint Jean de la Ruelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret