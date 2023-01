RENDEZ-VOUS LITTERAIRE « Le MILLEFEUILLE – Lectures et gourmandises » Salon-de-Provence Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence EUR 9 9 Le tarif de 9€ est proposé pour une pâtisserie au choix et une boisson. Vous pourrez poursuivre ensuite l’aventure littéraire et gustative en emportant livres (vente sur place) et pâtisseries. Prochain RDV : le JEUDI 2 FEVRIER 2023 à 16H.



Pâtisseries et boissons sont servies avant la découverte des livres, un moment comme

un « conte » pour adultes, très apprécié. Vente de livres et de pâtisseries possibles à

l’issue de la rencontre, qui dure de 16h30 à 18h environ. Jean-Christophe Incerti de la Librairie salonaise La Portée des Mots viendra nous faire partager ses coups de cœur de professionnel passionné au salon de La Tribu des Gourmands. contact@latribudesgourmands.fr +33 9 72 88 02 86 https://latribudesgourmands.fr/ Salon-de-Provence

