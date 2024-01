Rendez-vous lecture Médiathèque municipale Senlis Senlis, samedi 9 mars 2024.

Rendez-vous lecture Partageons nos coups de coeur lecture 9 mars 15 juin, les samedis Médiathèque municipale Senlis Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:30:00+01:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:30:00+02:00

Retrouvez votre rendez-vous lecture et partagez vos coups de coeur avec les bibliothécaires et d’autres lecteurs. Un bon moment de partage et de convivialité autour des livres! Vous pouvez arriver en cours de séance, partir avant la fin ou venir simplement écouter les coups de coeur des participants.

Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]