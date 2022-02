Rendez-vous lecture en 3 Tomes Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: AIXE SUR VIENNE

Rendez-vous à la bibliothèque Simone Veil

Durée: 45 minutes

Pour des enfants de 3 à 10 ans

Gratuit.

Renseignements et réservations: 05 55 70 25 91 Un temps de lecture suspendu où belles histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser la porte et laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque.

Trois rendez-vous programmés à ce jour en 2022:

– Samedi 12 février: rendez-vous lecture, Tome 1 sur le thème de l’Amour à 19h30

– Mercredi 23 mars: rendez-vous lecture, Tome 2 sur le thème du printemps à 11h00

– Samedi 16 avril: rendez-vous lecture, Tome 3 sur le thème de Pâques et chasse aux oeufs à 11h00

Durée: 45 minutes

Pour des enfants de 3 à 10 ans

Gratuit.

Renseignements et réservations: 05 55 70 25 91

