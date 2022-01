Rendez-vous lecture Cambo-les-Bains, 21 janvier 2022, Cambo-les-Bains.

Rendez-vous lecture Cambo-les-Bains

2022-01-21 15:30:00 – 2022-01-21

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la « Nuit de la lecture », Les Rendez-Vous Lecture et le Salon Cyrano vous convient à une lecture sur le thème de « L’amour ». Lecture de poèmes, correspondance…de Rosemonde Gérard et Edmond Rostand Par Martine Caracostéa et Olivier Dubrule.

Sur réservation 07 66 59 47 41

Nombre de places limité.

+33 7 66 59 47 41

Cambo-les-Bains

