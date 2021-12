Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Rendez-vous jeunesse Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Rendez-vous jeunesse Café des Granges, 7 janvier 2022, Saint-Jean. Rendez-vous jeunesse

Café des Granges, le vendredi 7 janvier 2022 à 18:00

Viens te défouler avant le week-end avec une activité sportive suivi d’un temps de convivialité. Jeunes +14ans Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T18:00:00 2022-01-07T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Café des Granges Saint-Jean