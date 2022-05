Rendez-vous Jeune et audacieux Université Polytechnique Hauts-de-France Aulnoy-lez-Valenciennes Catégories d’évènement: Aulnoy-lez-Valenciennes

Université Polytechnique Hauts-de-France, le lundi 9 mai à 14:00

L’entrepreneuriat est à la fête du 28 avril au 12 mai prochains à l’occasion des rendez-vous Jeune et audacieux initiés par la Région Hauts-de-France en partenariat avec BGE, Dreamakers et le dispositif Idee. 7 manifestations sont programmées dans la région pour développer l’esprit d’initiative des jeunes. Au menu : découverte de l’écosystème, rencontre d’entrepreneurs, animations sportives, ateliers, escape game, jeux … Les jeunes ayant participé à Busy&Ness s’y rendront également pour défendre leurs projets. A noter que BGE Hauts de France est aux manettes pour l’organisation de l’événement de Valenciennes qui se tiendra à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France le 9 mai prochain et co-organise celui de Lille avec Dreamakers le 2 mai au Nouveau siècle. L’entrepreneuriat est à la fête du 28 avril au 12 mai prochains à l’occasion des rendez-vous Jeune et audacieux initiés par la Région Hauts-de-France. Université Polytechnique Hauts-de-France Campus Mont Houy 59313, Valenciennes Aulnoy-lez-Valenciennes Nord

