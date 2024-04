Rendez-vous Jean-Marie Bytebier Fontevraud-l’Abbaye, samedi 18 mai 2024.

Rendez-vous Jean-Marie Bytebier Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Le musée d’Art moderne de Fontevraud donne « Rendez-vous » à l’artiste belge Jean-Marie Bytebier pour présenter un ensemble très cohérent de peintures et de dessins au sein des collections permanentes du musée et dans l’ancien presbytère du village.

« Rendez-vous » est une affaire de dialogue, de rencontres de regards. Ses peintures et dessins s’inspirent de photographies, d’impressions prises lors de promenades et de références à l’histoire de l’art. Au musée, les œuvres de Jean-Marie Bytebier résonnent avec les peintures et les objets des collections permanentes, voire s’en inspirent pour plusieurs d’entre-elles, réalisées lors d’une résidence à Fontevraud en décembre 2023. Cette résidence de travail lui a permis de s’imprégner de l’atmosphère, du contexte architectural, des formes et des couleurs qui l’entouraient. Dans l’ancien presbytère, espace domestique à l’éclairage naturel et ouvert sur l’extérieur, les tableaux de l’artiste ne s’appréhendent pas de la même manière que sur les cimaises du musée. Leur placement au-dessus des cheminées, dans des placards, ou encore au sein d’un environnement de boiseries XVIIIe siècle, influence le regard porté sur ces œuvres.

« Rendez-vous » est donc également une invitation adressée au spectateur pour solliciter son regard le temps de sa visite. La peinture de Jean-Marie Bytebier se situe à la frontière entre abstraction et figuration. La façon dont l’artiste retravaille le paysage il sélectionne des détails, les agrandit, retourne le motif, supprime la ligne d’horizon, gratte ou découpe certaines parties… amène le spectateur à reconsidérer la perception de son propre environnement et à approcher la manière dont les artistes construisent leurs images.

Ainsi, en donnant « Rendez-vous » à Jean-Marie Bytebier, celui-ci nous donne rendez-vous avec l’art et nous prouve que ces œuvres et ces lieux que nous croyons bien connaitre peuvent encore nous surprendre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement Rendez-vous Jean-Marie Bytebier Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-04-03 par eSPRIT Pays de la Loire