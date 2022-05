Rendez-vous Jardins Paysage au Domaine de Marquayrol Labastide-du-Vert, 3 juin 2022, Labastide-du-Vert.

Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! Au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes, Cahors Juin Jardins sème les graines d’une humanité environnementale et créative. Chaque année, les artistes s’installent dans les jardins de Cahors, Secrets ou privés et dans les jardins paysage en vallée du Lot. Cette année, la thématique qui nourrit leur geste artistique est Source & Ressources, de l’origine aux futurs possibles. Rendez vous le 3 juin // 14h > 18h et 4 et 5 juin // 10h > 19h au DOMAINE DE MARQUAYROL – 500, route du Mas Nève >Visites guidées toutes les heures des jardins de Marqueyrol et de l’atelier du maître post impressionniste Henri Martin. n>Exposition dans l’atelier des photos de Philippe Soubils retraçant les travaux de restauration des jardins entrepris par nl’ARJEHM (Association pour la Réhabilitation des Jardins Extraordinaires d’Henri Martin). >Dédicace de l’ouvrage de Jean-Pierre Alaux Marquayrol, les jardins d’Henri Martin, Editions Toute Latitude. Prix d’entrée : 5 € // Gratuit pour les enfants de – de 12 ans // Gratuit pour les membres de l’ARJEHM // Tél. 06 08 32 06 30

