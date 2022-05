Rendez-vous Jardins Paysage à Vers Saint Géry-Vers, 4 juin 2022, Saint Géry-Vers.

Rendez-vous Jardins Paysage à Vers Saint Géry-Vers

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-04 17:00:00 17:00:00

Saint Géry-Vers Lot Saint Géry-Vers

Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! Au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes, Cahors Juin Jardins sème les graines d’une humanité environnementale et créative. Chaque année, les artistes s’installent dans les jardins de Cahors, Secrets ou privés et dans les jardins paysage en vallée du Lot. Cette année, la thématique qui nourrit leur geste artistique est Source & Ressources, de l’origine aux futurs possibles. Rendez vous le 4 juin à Vers 14h > 17h // Départ parking de la Truite dorée LA BAL(L)ADE MUSICALE ENTRE VERS ET ND DAME DE VELLES. Promenade commentée et musicale, de Vers et la chapelle romane Notre Dame de Velles jusqu’au jardin paysage des Murs-Murs. 2km de balade avec chants traditionnels occitans. Réservation Office de Tourisme Cahors – Vallée du Lot, tel 05 65 53 20 65 // 10 euros tarif plein / 8 euros tarif réduit. n>Organisé par l’Office de Tourisme Cahors – Vallée du Lot et l’agence départementale Lot arts vivants. n>Le Département du Lot confie à l’agence départementale Lot arts vivants l’accompagnement d’un projet d’Education artistique et culturelle cirque et musique en partenariat avec le Grand Cahors.

+33 5 65 53 20 65

©cahorsjuinjardins

