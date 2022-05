Rendez-vous Jardins Paysage à Saint Géry Saint Géry-Vers Saint Géry-Vers Catégories d’évènement: Lot

2022-06-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-11 17:50:00 17:50:00

Saint Géry-Vers Lot Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! Au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes, Cahors Juin Jardins sème les graines d’une humanité environnementale et créative. Chaque année, les artistes s’installent dans les jardins de Cahors, Secrets ou privés et dans les jardins paysage en vallée du Lot. Cette année, la thématique qui nourrit leur geste artistique est Source & Ressources, de l’origine aux futurs possibles. Rendez vous le 11 juin à Saint-Géry 18h30 // Parc de Saint-Géry LES BALLADE(S) FUNAMBULES(S) – spectacle tout public en extérieur. Compagnie Le grand Raymond / Mise en scène Lucie Boulay – Tarif : 6€/4€ >Le Département du Lot confie à l’agence départementale Lot arts vivants l’accompagnement d’un projet d’Education artistique et culturelle cirque et musique en partenariat avec le Grand Cahors. Saint Géry-Vers

