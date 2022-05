Rendez-vous Jardins Paysage à Lamagdelaine Lamagdelaine, 4 juin 2022, Lamagdelaine.

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! Au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes, Cahors Juin Jardins sème les graines d’une humanité environnementale et créative. Chaque année, les artistes s’installent dans les jardins de Cahors, Secrets ou privés et dans les jardins paysage en vallée du Lot. Cette année, la thématique qui nourrit leur geste artistique est Source & Ressources, de l’origine aux futurs possibles. Rendez vous le 4 et 5 juin au parking de la salle des fêtes de la salle des fêtes de Lamagdelaine de 14h à 19h DE LA DIVE BOUTEILLE À LA GRANGE DU CLOS JEANINE Balade à partir de l’Ivresse de Jardin et sa dive bouteille jusqu’à la Grange du Clos Jeanine en suivant les panneaux de signalisation. Visite commentée du jardin de la Grange et nexposition des tableaux de Jean-Humbert Savoldelli.

