2022-06-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-05 17:50:00 17:50:00

Cahors Lot

Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! Au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes, Cahors Juin Jardins sème les graines d’une humanité environnementale et créative. Chaque année, les artistes s’installent dans les jardins de Cahors, Secrets ou privés et dans les jardins paysage en vallée du Lot. Cette année, la thématique qui nourrit leur geste artistique est Source & Ressources, de l’origine aux futurs possibles. Rendez vous le 5 juin à Bégoux 10h30 > 12h // Parcours conté dans le jardin paysage Quand les étoiles et la lune faisaient pousser les plantes ! n12h30 // REPAS FESTIF Lot of Saveurs sur la place du village. Sur inscription(renseignements à venir sur www.lotofsaveurs.fr). n14h30 // ANIMATION MUSICALE ! En partenariat avec les Cascaris – Le Comité de liaison – Lot of Saveurs.

