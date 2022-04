Rendez-vous Jardinier Vabres-l’Abbaye Vabres-l'Abbaye Catégories d’évènement: Aveyron

Vabres-l'Abbaye

Rendez-vous Jardinier Vabres-l’Abbaye, 8 mai 2022, Vabres-l'Abbaye. Rendez-vous Jardinier Vabres-l’Abbaye

2022-05-08 – 2022-05-08

Vabres-l’Abbaye Aveyron Vabres-l’Abbaye Retrouvez de nombreux exposants et des animations variées. Le village de Vabres se prépare à vous accueillir avec le rendez-vous jardinier, Retrouvez de nombreux exposants et des animations variées. OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

Vabres-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Vabres-l'Abbaye Autres Lieu Vabres-l'Abbaye Adresse Ville Vabres-l'Abbaye lieuville Vabres-l'Abbaye

Rendez-vous Jardinier Vabres-l’Abbaye 2022-05-08 was last modified: by Rendez-vous Jardinier Vabres-l’Abbaye Vabres-l'Abbaye 8 mai 2022

Vabres-l'Abbaye