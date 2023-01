RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault De 10h à 12h

La suite Google : Gmail, agenda, photos, stockage en ligne, youtube,… Ouvert à tous – Sur inscription – Gratuit Médiathèque Saint-Exupéry

44, avenue de l’étang du Grec

34250 Palavas-Les-Flots

Tél. : 04 67 50 42 49

