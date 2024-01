Rendez-vous Informatique – M’ Le Moulleau M’ Le Moulleau Arcachon, mardi 23 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 15:00:00

fin : 2024-01-23 16:00:00

Venez profiter d’une courte formation afin de mieux vous aventurer sur le web et vous sentir à l’aise dans vos démarches dématérialisés.

(Venir avec son matériel)

09/01/2024 – Trouver des informations sur le site internet de la Ville d’Arcachon

16/01/2024 – Affranchir du courrier depuis chez soi via le site de La Poste

23/01/2024 – Gérer sa boîte mail

30/01/2024 – Télécharger un document, l’ouvrir et le transférer

M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



