Loudéac Côtes d’Armor Concert-conférence avec Stéphane Kerihuel.

« Je viendrai relater mon parcours, mon cheminement en tant que guitariste. Cette présentation sera entremêlée de « son », de « vibrations » évoquant des musiciens inspirants[ …]Et, en exclusivité, je vous livrerai un concert de 25 minutes de nouvelles compositions… »

