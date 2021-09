Rendez-vous hors les murs par l’Atelier Culturel Landerneau, 17 septembre 2021, Landerneau.

Rendez-vous hors les murs par l’Atelier Culturel 2021-09-17 17:00:00 – 2021-09-17 19:00:00

Landerneau Finistère

En septembre, l’Atelier Culturel vous propose plusieurs rendez-vous HORS LES MURS !

VENDREDI 17/09 : Librairie “Les Passagers du Livre”, Landerneau

L’occasion pour tous ceux qui le souhaitent de découvrir la nouvelle saison, les formules d’abonnement (3 ou 5 spectacles et +), de s’abonner, et d’avoir plus de renseignements sur les spectacles et les ateliers…

Une programmation 2021-2022 qui incite à un renouveau. Elle est riche en propositions originales et variées, qui s’adressent au plus grand nombre et à tous les âges… avec pour fil conducteur : la transmission…

Des spectacles qui ont en commun des écritures fortes et pertinentes… pour des moments de plaisir et d’émotions multiples, de septembre à juin, entre rire, burlesque, poésie, excellence, grandiose, sensible, énergie, intrigue, jubilatoire…

