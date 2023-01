RENDEZ-VOUS HISTOIRES « POUR Y CUEILLIR DU ROMARIN » Portiragnes Portiragnes Portiragnes Catégories d’Évènement: Hérault

Spectacle « Pour y cueillir du Romarin » Cette petite forme se propose de sensibiliser les petites oreilles à la musique classique, à travers des arrangements de comptines connues revues par de grands compositeurs baroques ou romantiques (WA. Mozart, JB. de Boismortier, J. Brahms…). Violon, violoncelle, chant et manipulation d'objets

