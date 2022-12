RENDEZ-VOUS HISTOIRES Portiragnes Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes

RENDEZ-VOUS HISTOIRES Portiragnes, 18 mars 2023, Portiragnes Portiragnes. RENDEZ-VOUS HISTOIRES Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Hérault

2023-03-18 – 2023-03-18 Portiragnes

Hérault Portiragnes « Danser avec les livres » Par Laurence Pagès, Compagnie du Petit Côté Danser avec les livres est une célébration dansée des livres de littérature jeunesse, et de tout ce qui, en eux, nous meut et nous émeut. Le livre devient un véritable partenaire de jeu, un élément à part entière dans le corps à corps. Danser avec les livres au sens propre : danser sur, danser sous, plonger dans le livre… Lire avec son corps, autant que danser le livre, pour entrer avec gourmandise dans le geste de lire. A vivre en famille ! « Danser avec les livres » Par Laurence Pagès, Compagnie du Petit Côté

Danser avec les livres au sens propre: danser sur, danser sous, plonger dans le livre…Lire avec son corps, autant que danser le livre, pour entrer avec gourmandise dans le geste de lire.

A vivre en famille! accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48 Portiragnes

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Portiragnes Autres Lieu Portiragnes Adresse Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Hérault Ville Portiragnes Portiragnes lieuville Portiragnes Departement Hérault

Portiragnes Portiragnes Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes-portiragnes/

RENDEZ-VOUS HISTOIRES Portiragnes 2023-03-18 was last modified: by RENDEZ-VOUS HISTOIRES Portiragnes Portiragnes 18 mars 2023 Hérault Portiragnes Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Hérault Portiragnes Hérault

Portiragnes Portiragnes Hérault