Rendez-vous Histoire avec Michel Wieviorka Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rendez-vous Histoire avec Michel Wieviorka Librairie Compagnie Paris, 7 novembre 2023, Paris. Le mardi 07 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Michel Wieviorka à l’occasion de la parution de son essai « La Dernière Histoire juive : âge d’or et déclin de l’humour juif » aux éditions Denoël.

Au programme : discussion, signature Venez découvrir La Dernière Histoire juive : âge d’or et déclin de l’humour juif publié aux Éditions Denoël. Un texte à la fois lumineux, drôle et profond sur l’humour juif, qui apporte un éclairage original sur la question juive, son histoire, l’évolution de la diaspora et sa relation avec l’État d’Israël. Michel Wieviorka est sociologue, ancien président de l’Association internationale de sociologie. Auteur de plus de trente ouvrages, il est spécialiste des questions du racisme, de la violence et du terrorisme. Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://tinyurl.com/Lire-MichelWieviorka b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Éric Garault Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Compagnie Adresse 58 rue des Écoles Ville Paris

