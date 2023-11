Rendez-vous histoire avec Marc Belissa à LDP Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Marc Belissa à l’occasion de la parution de son roman « La révolution française et les colonies » aux Éditions La Fabrique. Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Venez découvrir La révolution française et les colonies publié aux Éditions La Fabrique. À PROPOS La Révolution française a non seulement décrété la première abolition générale de l'esclavage (1794) mais elle a aussi posé la question de la nature du lien — colonial et/ou égalitaire — entre les peuples. Ces deux dimensions — celle de l'esclavage et celle du lien colonial — sont au centre de cet ouvrage passionnant. Marc Belissa est maître de conférences et directeur de recherches en histoire moderne à l'Université de Paris Nanterre. Avec Yannick Bosc, il a publié Robespierre, la fabrication d'un mythe (2013), Le Directoire (2018) et Le Consulat de Bonaparte. Librairie de Paris 7-11 place de Clichy 75017 Paris

