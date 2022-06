RENDEZ-VOUS GOURMANDS Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux

RENDEZ-VOUS GOURMANDS Limoux, 5 août 2022, Limoux. RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Promenade du Tivoli Limoux Aude

2022-08-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-05 20:00:00 20:00:00 Limoux

Aude Les rendez-vous gourmands sont de retour avec une nouvelle programmation pour 2022. Producteurs de vin et de produits locaux vous accueillent pour vous faire découvrir leurs créations. Limoux

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Limoux Other Lieu Limoux Adresse Promenade du Tivoli Limoux Aude Ville Limoux lieuville Limoux Departement Aude

Limoux Limoux Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoux/

RENDEZ-VOUS GOURMANDS Limoux 2022-08-05 was last modified: by RENDEZ-VOUS GOURMANDS Limoux Limoux 5 août 2022 Promenade du Tivoli Limoux Aude

Limoux Aude