Rendez-vous Gourmand de Juju visite de Pâturages Comtois Rue de la Fromagerie Aboncourt-Gesincourt, vendredi 26 avril 2024.

Rendez-vous Gourmand de Juju visite de Pâturages Comtois Rue de la Fromagerie Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône

L’entreprise Pâturages Comtois nous ouvre ses portes !

Dernière coopérative de Haute Saône et basée à Aboncourt depuis 1947, Pâturages Comtois embauche 65 salariés et transforme le lait collecté dans 61 exploitations du secteur en différents fromages (gruyère, cancoillotte et brie), mais aussi des spécialités comme le Merlemont ou le Bois Blond.

Découvrez le laboratoire, la cave et bien d’autres.

Dégustation de produits locaux (et de fromages !) à l’issue de la visite.

Sur inscription. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26

Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@jussey-tourisme.com

