2022-10-07 10:00:00 – 2022-10-07 15:00:00

Côte-d’Or Montbard EUR 0 0 Venez à la rencontre de nos producteurs agréés 100% Côte d’Or – Dégustation, rencontres et ventes de produits locaux. Avec la présence de Takashi Kinoshita, ambassadeur restaurateur de la marque – Château de Courban; de Julien Lejeune – Escargot à la Coque d’Or ; Julie Jacquenet – Manchisterie Jacquenet Malin ; Lorette Santini -Atelier Sarrasin. De 10h à 15h devant l’Office de Tourisme du Montbardois. Gratuit. Organisé par l’Office de Tourisme du Montbardois en partenariat avec le Conseil Départemental de Côte d’Or. Montbard

