Rendez-vous forestier Roquefort, 7 août 2021-7 août 2021, Roquefort.

Rendez-vous forestier 2021-08-07 – 2021-08-07 Parking de l’AIAA 68 chemin des résineux

Roquefort Landes Roquefort

Sous un chemin longeant l’Estampon, l’AIAA vous invite à une journée de sculptures naturelles (Land Art). Ce chemin aménagé de quelques portes et sculptures de bois peut s’éttofer de vos idées et réalisations. Accompagnés par l’artiste Marc Paramelle, adultes et enfants trouveront l’inspiration dans le sous bois… Sculptures sur bois, sculptures éphémères ! Max 10 personnes (enfants accompagnés). Réservations obligatoire

Sous un chemin longeant l’Estampon, l’AIAA vous invite à une journée de sculptures naturelles (Land Art). Ce chemin aménagé de quelques portes et sculptures de bois peut s’éttofer de vos idées et réalisations.

+33 6 80 70 73 99

Sous un chemin longeant l’Estampon, l’AIAA vous invite à une journée de sculptures naturelles (Land Art). Ce chemin aménagé de quelques portes et sculptures de bois peut s’éttofer de vos idées et réalisations. Accompagnés par l’artiste Marc Paramelle, adultes et enfants trouveront l’inspiration dans le sous bois… Sculptures sur bois, sculptures éphémères ! Max 10 personnes (enfants accompagnés). Réservations obligatoire

©AIAA

dernière mise à jour : 2021-06-29 par