Rendez-Vous FOLK A Metz Crêperie Le Menhir, Metz, Moselle

Moselle

Rendez-Vous FOLK A Metz, 7 novembre 2021

Crêperie Le Menhir, le dimanche 7 novembre à 14:00

Bal de reprise pour le collectif dans un nouveau lieu très accueillant ! Au programme : des danses traditionnelles de France et d’ailleurs, avec des musiciens toujours enthousiastes ! Pass sanitaire obligatoire.

Participation libre

Crêperie Le Menhir, 2 Rue des Messageries, 57000 Metz, Le Sablon, Moselle

Dates et horaires:

2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T17:00:00

