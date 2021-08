Nantes Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique, Nantes Rendez-vous flash Château des ducs de Bretagne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

En plus de l’accès libre au musée d’histoire de Nantes, l’équipe de médiation propose des rendez-vous autour du jardin d’Anne de Bretagne et des oeuvres de Romuald Hazoumè.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

En plus de l'accès libre au musée d'histoire de Nantes, l'équipe de médiation propose des rendez-vous autour du jardin d'Anne de Bretagne et des oeuvres de Romuald Hazoumè. Château des ducs de Bretagne 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

