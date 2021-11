Étretat Étretat Étretat, Seine-Maritime Rendez-vous famille : Visite à la torche Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Étretat Seine-Maritime Étretat Seine-Maritime L’Explorateur Hiver 2021-2022 – Une visite insolite de La Belle Envolée. Imaginez-vous en pleine obscurité, à la découverte d’un lieu complètement plongé dans le noir. A l’aide de votre lampe torche, la médiatrice du patrimoine qui vous guide vous montre ainsi tous les petits détails que le jour nous cache. Entre ombre et lumière dans une ambiance bon enfant et familiale venez enquêter sur un des édifices de la ville d’Étretat au cours d’une visite participative. Le vendredi 25 février de 19h à 20h – Tout public (n’ayant pas peur du noir).

L'Explorateur Hiver 2021-2022 – Une visite insolite de La Belle Envolée. Imaginez-vous en pleine obscurité, à la découverte d'un lieu complètement plongé dans le noir. A l'aide de votre lampe torche, la médiatrice du patrimoine qui vous guide vous montre ainsi tous les petits détails que le jour nous cache. Entre ombre et lumière dans une ambiance bon enfant et familiale venez enquêter sur un des édifices de la ville d'Étretat au cours d'une visite participative. Le vendredi 25 février de 19h à 20h – Tout public (n'ayant pas peur du noir).

Tarif : 6€ / adulte et 3€ / enfant.

Réservation obligatoire (à partir du 1er décembre)

contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/

