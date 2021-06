Étretat Étretat Étretat, Seine-Maritime Rendez-vous famille : La pêche à pied à Etretat Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Rendez-vous famille : La pêche à pied à Etretat Étretat, 9 août 2021-9 août 2021, Étretat. Rendez-vous famille : La pêche à pied à Etretat 2021-08-09 17:45:00 17:45:00 – 2021-08-09 19:15:00 19:15:00

Étretat Seine-Maritime Étretat Sortie nature animée par Natterra. Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d’un guide naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d’Etretat. Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille ! Prévoir bottes et tenue vestimentaire adaptée à la météo. Le lundi 9 août de 17h45 à 19h45. Dès 4 ans accompagnés d’un adulte.

Tarif : 5e par enfant accompagné d’un adulte. Sortie nature animée par Natterra. Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d’un guide naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des… +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/etretat/rendez-vous-en-famille-peche-a-pied-avec-natterra_TFOASCNOR076V515CTI/ Sortie nature animée par Natterra. Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d’un guide naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des… Sortie nature animée par Natterra. Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d’un guide naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d’Etretat. Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille ! Prévoir bottes et tenue vestimentaire adaptée à la météo. Le lundi 9 août de 17h45 à 19h45. Dès 4 ans accompagnés d’un adulte.

Tarif : 5e par enfant accompagné d’un adulte. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Étretat Adresse Ville Étretat lieuville 49.70693#0.20572