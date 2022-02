Rendez-vous famille : Contes de l’hiver Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Rendez-vous famille : Contes de l’hiver Étretat, 2 mars 2022, Étretat. Rendez-vous famille : Contes de l’hiver Étretat

2022-03-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-02

Étretat Seine-Maritime Étretat L’Explorateur Hiver 2021-2022 – Des contes proposés par Touches d’Histoire. Nadège Flocondeneige l’attendait avec impatience et la voilà enfin, sa saison préférée : l’hiver. Elle est ravie de partager avec les enfants sa passion pour cette grande saison. Le mercredi 2 mars de 10h30 à 11h15 – A partir de 4 ans.

Tarif : 5€ / enfant accompagné d’un adulte

Réservation obligatoire (à partir du 1er décembre) L’Explorateur Hiver 2021-2022 – Des contes proposés par Touches d’Histoire. Nadège Flocondeneige l’attendait avec impatience et la voilà enfin, sa saison préférée : l’hiver. Elle est ravie de partager avec les enfants sa passion pour cette grande… contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/ L’Explorateur Hiver 2021-2022 – Des contes proposés par Touches d’Histoire. Nadège Flocondeneige l’attendait avec impatience et la voilà enfin, sa saison préférée : l’hiver. Elle est ravie de partager avec les enfants sa passion pour cette grande saison. Le mercredi 2 mars de 10h30 à 11h15 – A partir de 4 ans.

Tarif : 5€ / enfant accompagné d’un adulte

Réservation obligatoire (à partir du 1er décembre) Étretat

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Étretat Adresse Ville Étretat lieuville Étretat Departement Seine-Maritime

Étretat Étretat Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etretat/

Rendez-vous famille : Contes de l’hiver Étretat 2022-03-02 was last modified: by Rendez-vous famille : Contes de l’hiver Étretat Étretat 2 mars 2022 Étretat seine-maritime

Étretat Seine-Maritime