Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Rendez-vous famille : Cartes postales vidéo humoristiques Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Rendez-vous famille : Cartes postales vidéo humoristiques Le Havre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le Havre. Rendez-vous famille : Cartes postales vidéo humoristiques 2021-07-21 – 2021-07-21

Le Havre Seine-Maritime En clin d’œil au film « Les Vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati, apportez vos accessoires de plage (maillots, palmes, paddles, seaux, ballons et tout ce qui vous passe par la tête !) et venez improviser une minutes pour un souvenir inédit. La réalisatrice Myriam Donasis (La Maison KIFAIDUCINEMA) vous filmera, à la plage, aux Bains Maritimes du Havre. Le mercredi 21 juillet de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30.

Tarif : 5€ par famille de 2 à 12 personnes (séances de 15 minutes). En clin d’œil au film « Les Vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati, apportez vos accessoires de plage (maillots, palmes, paddles, seaux, ballons et tout ce qui vous passe par la tête !) et venez improviser une minutes pour un souvenir inédit… En clin d’œil au film « Les Vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati, apportez vos accessoires de plage (maillots, palmes, paddles, seaux, ballons et tout ce qui vous passe par la tête !) et venez improviser une minutes pour un souvenir inédit… En clin d’œil au film « Les Vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati, apportez vos accessoires de plage (maillots, palmes, paddles, seaux, ballons et tout ce qui vous passe par la tête !) et venez improviser une minutes pour un souvenir inédit. La réalisatrice Myriam Donasis (La Maison KIFAIDUCINEMA) vous filmera, à la plage, aux Bains Maritimes du Havre. Le mercredi 21 juillet de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30.

Tarif : 5€ par famille de 2 à 12 personnes (séances de 15 minutes). dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.49515#0.09183