Rendez-vous famille : A la découverte du boomerang Saint-Jouin-Bruneval, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Jouin-Bruneval.

Rendez-vous famille : A la découverte du boomerang 2021-07-07 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-07 17:00:00 17:00:00

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime Saint-Jouin-Bruneval

Un atelier proposé par Vent de fous.

La magie de cet objet émerveille les enfants et les adultes à travers le monde et engendre de nouveaux passionnés. Vous pensez que le boomerang est très difficile à manier, à utiliser, à comprendre, et pourtant, si l’on respecte les instructions, même les plus jeunes pourront lancer et voir revenir le boomerang après quelques essais. Voir le boomerang revenir sera la vraie récompense de cette activité sportive en famille.

Le mercredi 7 juillet de 15h à 17h. A partir de 10 ans.

Tarif : 5€ par enfant accompagné d’un adulte.

+33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/saint-jouin-bruneval/rendez-vous-en-famille-a-la-decouverte-du-boomerang_TFOASCNOR076V515CUU/

