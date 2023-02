Rendez-vous essai avec Jean-David Zeitoun Librairie Compagnie, 10 mars 2023, Paris.

Le vendredi 10 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec joie que nous recevons Jean-David Zeitoun pour la parution de son livre “Le suicide de l’espèce : comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies” aux éditions Denoël. Au programme : présentation, échanges et signature.

La société mondiale produit de plus en plus de maladies, tout en dépensant toujours davantage pour essayer de les traiter. Quels sont tous ces risques et pourquoi choisissons-nous de nous y exposer ? Jean David Zeitoun analyse ces questions de manière pluridisciplinaire et propose les changements structurels nécessaires à notre survie : la production de maladies entraîne un suicide au ralenti de l’espèce humaine, qui n’a cependant rien d’une fatalité.

Jean David Zeitoun est gastro-entérologue, déjà auteur de “La grande extension – Histoire de la santé humaine” publié en mai 2021 aux Éditions Denoël.

Venez découvrir Le suicide de l’espèce publié aux Éditions Denoël.

Librairie Compagnie 58 Rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-133027/essai-jean-david-zeitoun/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-133027/essai-jean-david-zeitoun/

© Astrid di Crollalanza Le 10 mars 2023 à 19h00 LC