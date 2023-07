Découverte du littoral Rendez-vous en face de la cabane « Lire à la plage » Criel-sur-Mer, 9 août 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Découverte du bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral..

2023-08-09 11:00:00

Rendez-vous en face de la cabane « Lire à la plage »

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Discover the seaside: the specific geology of the cliffs, the biodiversity of the foreshore, rules for fishing on foot, coastal development.

Descubra la orilla del mar: la geología específica de los acantilados, la biodiversidad de la orilla, las normas de la pesca a pie, las urbanizaciones costeras.

Entdeckung der Meeresküste: die besondere Geologie der Klippen, die Artenvielfalt des Meeresbodens, die Regeln des Angelns zu Fuß, die Küsteneinrichtungen.

Mise à jour le 2023-06-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche